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Стало известно состояние ребенка с ожогом из Бокситогорского района

У двухлетнего мальчика из Бокситогорского района диагностировали химические ожоги ротовой полости, гортани и пищевода.

Как сообщал ivbg.ru, ребенка доставили вертолетом санитарной авиации из Пикалево в Детскую областную больницу. Врачи провели обследование и не выявили серьезных повреждений.

«Сейчас ребенок находится в нормальном состоянии, в ясном сознании. Из реанимации переводится в хирургию. Эндоскопическое обследование сильных повреждений не выявило», – пояснили в комздраве

Несчастный случай произошел 16 июля около 00:00 на территории парка «Зеленый квадрат» на Спортивной улице в Пикалево. Обстоятельства получения ожогов не уточняются.

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06.07.2026
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Бокситогорский район Пикалево Ленинградская область
Новости Экономика

В Тосненском районе открылся новый производственно-складской комплекс

В поселке Красный Бор состоялось открытие нового производственно-складского комплекса, построенного Управляющей компанией «КАРВИЛЬ», которое посетил глава 47 региона Александр Дрозденко

В Тосненском районе открылся новый производственно-складской комплекс - В поселке Красный Бор состоялось открытие нового производственно-складского комплекса, построенного
Фото: Правительство Ленинградской области

Объект возведен в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и ООО «Элис», которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Комплекс будет использоваться для хранения и сборки автомобильных компонентов – стартеров, генераторов, вентиляторов охлаждения и их управляющих блоков. УК «КАРВИЛЬ» обеспечит поставки более 30 тысяч наименований автозапчастей и автокомпонентов по всей территории России.

Александр Дрозденко, принявший участие в церемонии открытия, отметил, что в условиях санкционных ограничений и логистических трудностей подобные комплексы становятся серьезной базой для дальнейшего развития отечественного автопрома. 

«Мы и дальше будем поддерживать тех, кто работает на экономику страны и Ленинградской области», – подчеркнул глава региона.

Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.

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18.06.2026
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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. 

Теги

Александр Дрозденко Красный бор

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