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Семья Иноземцевых из Кингисеппского района стала лауреатом Всероссийского конкурса «Семья года»

Они признаны лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций». Для участия в состязании супруги подготовили видеоролик, посвящённый своему семейному делу.

Семья Иноземцевых из Кингисеппского района стала лауреатом Всероссийского конкурса «Семья года»
Фото: Правительство Ленинградской области

Главное увлечение семьи — пчеловодство, к которому причастны все домочадцы. Глава семьи, продолжатель династии фермеров, хранит дело, начатое его родителями. Сегодня Вячеслав Алексеевич и его супруга Елена Васильевна вместе с детьми развивают семейное хозяйство, сохраняя преемственность поколений.

Ранее семья Юзвиков Кузьмы Николаевича и Татьяны Валериановны стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья ― хранитель традиций». Они представили звено педагогической династии, общий стаж которой составляет 155 лет.

В 2020 году победу в конкурсе также одержали супруги из Тосненского района — Александр и Анна Кацель. В семье воспитывается шестеро детей. В 2021 году победу во всероссийском конкурсе одержала семья из Красноборского городского поселения. Семейный стаж супругов – 9 лет, они воспитывают четырех детей. А 2023 году семья Юзвиков из Всеволожского района стала победителем конкурса в номинации «Семья — хранитель традиций». Семья Владимира и Елены Лесун из Соснового Бора стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций» в 2025 году.

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Семья года Кингиссепский район
Новости Происшествия

Бутылка упала на голову школьнице в Петербурге. Пострадавшую госпитализировали

Семнадцатилетнюю девушку госпитализировали после падения стеклянной бутылки ей на голову 27 июля в 09:21 воле дома № 24 на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.

Очевидец рассказал полиции, что бутылку сбросили из окна дома. По предварительным данным, предмет мог упасть с высоты пятого этажа. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Личность хулигана и все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.

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