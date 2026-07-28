Они признаны лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций». Для участия в состязании супруги подготовили видеоролик, посвящённый своему семейному делу.

Главное увлечение семьи — пчеловодство, к которому причастны все домочадцы. Глава семьи, продолжатель династии фермеров, хранит дело, начатое его родителями. Сегодня Вячеслав Алексеевич и его супруга Елена Васильевна вместе с детьми развивают семейное хозяйство, сохраняя преемственность поколений.

Ранее семья Юзвиков Кузьмы Николаевича и Татьяны Валериановны стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья ― хранитель традиций». Они представили звено педагогической династии, общий стаж которой составляет 155 лет.

В 2020 году победу в конкурсе также одержали супруги из Тосненского района — Александр и Анна Кацель. В семье воспитывается шестеро детей. В 2021 году победу во всероссийском конкурсе одержала семья из Красноборского городского поселения. Семейный стаж супругов – 9 лет, они воспитывают четырех детей. А 2023 году семья Юзвиков из Всеволожского района стала победителем конкурса в номинации «Семья — хранитель традиций». Семья Владимира и Елены Лесун из Соснового Бора стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций» в 2025 году.