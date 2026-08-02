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Онколог предупредил о связи алкоголя с развитием пяти видов рака

Употребление алкоголя повышает риск развития сразу нескольких видов онкологических заболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-онколог «СМ-Клиники» в Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский.

Онколог предупредил о связи алкоголя с развитием пяти видов рака - По словам специалиста, научно доказана связь спиртного как минимум с пятью видами рака.
Фото: freepik

По словам специалиста, научно доказана связь спиртного как минимум с пятью видами рака. Основную опасность представляет ацетальдегид — продукт распада алкоголя, который повреждает ДНК клеток и вызывает хромосомные перестройки, способные привести к развитию злокачественных опухолей.

Как отметил врач, алкоголь увеличивает риск колоректального рака, поскольку влияет на микрофлору кишечника. Кроме того, спиртное нарушает обмен жиров и углеводов, что может привести к заболеваниям поджелудочной железы, включая панкреатит и онкологию. Также, по словам онколога, установлена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием рака пищевода, а также злокачественных опухолей полости рта и глотки.

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Теги

онккология врач
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В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки

В лесах Ленинградской области наступил пик сезона черники. Несмотря на трудоемкий сбор, местные жители активно запасаются ягодами, собирая их ведрами. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными антиоксидантами.

В Ленобласти начался пик сезона черники: Роспотребнадзор рассказал о пользе ягоды и способах заготовки - Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что черника богата витаминами, микроэлементами и природными
Фото: magnific.

В ягодах содержатся витамины А, С, Е, К, РР и группы В, а также калий, кальций, магний, железо и другие полезные вещества. Черника способствует укреплению иммунитета, поддерживает здоровье зрения и пищеварительной системы. При этом ее калорийность составляет всего около 57 килокалорий на 100 граммов. Людям с гастритом и повышенной кислотностью желудка рекомендуется употреблять ягоду с осторожностью.

Чтобы сохранить урожай на зиму, специалисты советуют несколько способов заготовки. Для заморозки ягоды необходимо перебрать, не мыть, сначала разложить в один слой в морозильной камере, а затем пересыпать в пакеты. Варенье традиционно готовят, смешивая чернику с сахаром в пропорции один к одному. Также ягоду можно высушить: в духовке при температуре 40–50 градусов процесс занимает от 8 до 12 часов, а в электрической сушилке при 60 градусах — от 6 до 10 часов.

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Теги

черника Ленобласть роспотребнадзор

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