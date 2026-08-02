Употребление алкоголя повышает риск развития сразу нескольких видов онкологических заболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-онколог «СМ-Клиники» в Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский.
По словам специалиста, научно доказана связь спиртного как минимум с пятью видами рака. Основную опасность представляет ацетальдегид — продукт распада алкоголя, который повреждает ДНК клеток и вызывает хромосомные перестройки, способные привести к развитию злокачественных опухолей.
Как отметил врач, алкоголь увеличивает риск колоректального рака, поскольку влияет на микрофлору кишечника. Кроме того, спиртное нарушает обмен жиров и углеводов, что может привести к заболеваниям поджелудочной железы, включая панкреатит и онкологию. Также, по словам онколога, установлена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием рака пищевода, а также злокачественных опухолей полости рта и глотки.