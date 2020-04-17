В Выборгском районе пикап попал под грузовик на встречке

Авария произошла вечером 16 апреля на 18 километре дороги «Молодёжное — Верхнее Черкасово» в Выборгском районе Ленобласти.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda BT-50 по неизвестной причине не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania.

В результате ДТП водитель пикапа скончался на месте происшествия от полученных травм.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.