В Выборгском районе пикап попал под грузовик на встречке

Авария произошла вечером 16 апреля на 18 километре дороги «Молодёжное — Верхнее Черкасово» в Выборгском районе Ленобласти.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda BT-50 по неизвестной причине не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania.
В результате ДТП водитель пикапа скончался на месте происшествия от полученных травм.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.