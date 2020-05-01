Фото, видео: как проходит первый день карантина в Первомайском и Пикалево

С наступлением длительных выходных гендиректор телеканала “ЛенТВ24” Олег Черных решил лично оценить обстановку в Первомайском и Пикалево, где с 30 апреля ввели карантин.

Он отметил, что вчера и сегодня жители других регионов, особенно из Петербурга и Москвы, массово выехали в Ленобласть, чтобы провести майские праздники на дачах. В связи с этим поток машин на трассе ”Скандинавия” “просто сумасшедший”.

“Москвичи, которые приехали, прямо на наших глазах вышли и пошли в магазин и это несколько угрожающе, потому что основная цель карантина – сделать так, чтобы гости Ленинградской области не останавливались рядом с магазинами в населенных пунктах и не заходили в них”, – отметил Олег Черных.

По прибытию к Первомайскому и Пикалево автомобилистов встречают “угрожающие” знаки и блокпост. Напомним, въезд любого транспорта, кроме автомобилей местных жителей, транзитного и доставки на местные предприятия, запрещен.

В самих же населенных пунктов в это время ведется патрулирование, на улицах практически нет людей. А те, кто все же вышел до магазина, ходят в масках и соблюдают социальную дистанцию. Большая часть граждан выбрали сознательную самоизоляцию. Пишет online47.

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Ранее мы сообщали, что с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая автомобилистам следует передвигаться по Ленобласти без остановок — до пункта назначения или до ближайшего выезда с территории региона. Соответствующее постановление подписал Александр Дрозденко.