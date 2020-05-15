В Ленобласти создадут Клуб экспортеров

Участниками клуба станут более 50 представителей крупного, малого и среднего бизнеса региона.

Новое объединение компаний-экспортеров Ленобласти, которое создается в рамках реализации регпроекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», начнет работу сразу после снятия ограничительных мер.

Клуб экспортеров Ленобласти создается на базе областного Центра поддержки экспорта по инициативе самих предприятий, работающих на международном рынке. Они объединяются, в первую очередь, для обмена опытом по ведению экспортной деятельности в разных странах, а также для оказания помощи тем предприятиям, кто только начинает реализацию своей продукции за рубежом. Также для решения сложных вопросов Клуб будет привлекать экспертов и представителей органов государственной власти.

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Ранее ivbg.ru писал о том, что Ленинградская область наращивает объем несырьевого экспорта. Ленобласть в 2018 году экспортировала продукцию более чем на 7,1 млрд долларов, что на 26% выше, чем в 2017 году. Также Ленобласть вошла в числе «пилотов», где внедрят новый региональный экспортный стандарт 2.0. Напомним, что ранее Борис Грызлов заявил, что Ленобласть станет регионом, на территории которого будет реализован проект создания в АПК высокопроизводительного сектора, направленного на экспорт.

«Тосненский комбикормовый завод» при поддержке Центра развития промышленности Ленобласти выходит на электронную площадку Alibaba.com, соглашение о работе с которым было подписано на РИФ 2019. Также стройтовары из Ленобласти выходят на экспорт, соглашения о сотрудничестве были подписаны на выставке в Норвегии. Также Минпромторг РФ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поддержит 13 предприятий Ленобласти, реализующих программы повышения конкурентоспособности.