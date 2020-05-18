3 млрд рублей выделено в Ленобласти на мероприятия по борьбе с пандемией

1,1 млрд. рублей из собственных источников региона, еще 1,7 млрд. рублей получено на сегодняшний день из федерального бюджета.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, из средств областного бюджета уже израсходованы 489,6 млн. рублей, 196 млн. рублей при этом выделено на социальную поддержку граждан, 85 млн. рублей из областного бюджета и 93,5 млн. рублей из федерального бюджета переведены медицинским учреждениям на дополнительные выплаты медикам из областного бюджета.

Из средств федерального бюджета на закупку оборудования и подготовку помещений для развертывания коек для лечения пациентов с COVID-19 на сегодняшний день израсходовано более 320 млн. рублей. В рамках контрактов закуплено реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, произведен монтаж шлюзов и газовых станций и проведены другие необходимые работы. Дополнительно готовится 1876 коек в 11 медучреждениях региона.

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Также в Ленобласти назначены дополнительные выплаты 3000 рублей на каждого ребенка из семей льготных категорий, родившегося в период с 01 июня 2002 года по 01 июля 2004 года, увеличено количество дежурных групп в детских садах, применен дифференцированный подход к снятию ограничений в районах и расширен перечень ОКВЭД для региональных выплат индивидуальным предпринимателям также высоко оценили эксперты.