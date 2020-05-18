Ленобласть стала лучшим регионом по мерам поддержки семьи и детей

Экспертный институт социальных исследований опубликовал данный, согласно которым Ленобласть заняла первое место по мерам поддержки семьи и детей в условиях COVID-19 в России

Рейтинг готовится на основе еженедельного мониторинга мер по противодействию коронавирусной эпидемии и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов.

Высокую оценку экспертов получили такие меры поддержки в регионе, как выплаты 3000 рублей на каждого ребенка из семей льготных категорий, родившегося в период с 01 июня 2002 года по 01 июля 2004 года и обеспечение медицинскими масками многодетные и малообеспеченные семьи, тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Продление дистанционного обучения до 22 мая, увеличение количества дежурных групп в детских садах, дифференцированный подход к снятию ограничений в районах и расширение перечня ОКВЭД для региональных выплат индивидуальным предпринимателям также высоко оценили эксперты.

Как уже ранее писал ivbg.ru, индивидуальные предприниматели в Ленобласти могут рассчитывать на отсрочку платежей по налогам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев, снижение ставки налога по УСН («доходы») с 6% до 1% для определённых ОКВЭД, снижение значения коэффициента К2 (при ЕНВД), продление на 4 месяца налога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года. Также предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки по оплате коммерческой аренды до 01.10.2020 года с последующей рассрочкой платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее чем на 50% за тот период, когда Ваше предприятие не работало. Если предприниматель арендует государственное или муниципальное имущество, то он может получить освобождение от арендной платы сроком на 3 месяца (март, апрель, май), отсрочку на уплату арендных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рассрочкой до конца 2020 года, отсрочку на уплату арендных платежей 01.10.2020 с рассрочкой до конца 2021 года (для наиболее пострадавших хозяйствующих субъектов).