Глава Ленобласти провел очередную прямую линию. В ходе которой обсудил с жителями региона общественный транспорт, коронавирус, налоги, выплаты медработникам.

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Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.