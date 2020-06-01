Школьников из Ленобласти приглашают в онлайн-занятость «INSIDEGAME – 2020»

Проект рассчитан на школьников 5-11 классов, которым блогеры расскажут о мобильных приложениях будущего, бизнесмены покажут, как можно зарабатывать с приставкой в руках.
Бесплатные лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере экономики, науки и бизнеса будут транслироваться в июне и июле на YouTube согласно расписанию.
Вместе с преподавателями, учеными и разработчиками не выходя из дома можно изучить основы инжиниринга, программирования, промышленного и игрового дизайна, создать собственный беспилотник, мобильное приложение, запрограммировать игру.
Как уже ранее писал ivbg.ru, 2020 году в Ленобласти запланировано построить 23 центра образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точки роста». Кроме того, продолжатся строительство 7 детских садов и 8 школ, а также реновация 11 школ и 4 профессиональных учреждений.
Отметим, что за два года реализации нацпроекта «Образование» школы, училища, организации допобразования Ленобласти получат новое оборудование, лаборатории и мастерские, кванториумы и перейдут на самые современные образовательные программы. Для реализации нацпроекта «Образование» регион привлек федеральное софинансирование на 2019-2020 годы в размере 631 млн рублей и вложит 621 млн рублей из бюджета.