Школьников из Ленобласти приглашают в онлайн-занятость «INSIDEGAME – 2020»

Проект рассчитан на школьников 5-11 классов, которым блогеры расскажут о мобильных приложениях будущего, бизнесмены покажут, как можно зарабатывать с приставкой в руках.

Бесплатные лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере экономики, науки и бизнеса будут транслироваться в июне и июле на YouTube согласно расписанию.

Вместе с преподавателями, учеными и разработчиками не выходя из дома можно изучить основы инжиниринга, программирования, промышленного и игрового дизайна, создать собственный беспилотник, мобильное приложение, запрограммировать игру.

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