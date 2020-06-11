15 июня губернатор Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей Ленобласти

Прямая телефонная линия с участием губернатора Ленобласти состоится в понедельник, 15 июня. Глава региона в течение часа будет принимать звонки от ленинградцев.

Глава Ленобласти будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона 15 июня с 16.00 до 17.00. Чтобы задать вопрос вам необходимо позвонить в указанное время по телефонам: 006 — набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти (звонок бесплатный), +7(81361)315-01 — звонок платный, его стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Вам будет интересно Видео: Александр Дрозденко ответил на вопросы ленинградцев Глава Ленобласти провел очередную прямую линию. В ходе которой обсудил с жителями региона общественный транспорт, коронавирус, налоги, выплаты медработникам. Как ранее отметил... 19.05.2020 752

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.