Волховский район стал одним из лидеров по благоустройству в Ленобласти

В Волхове идет благоустройство парка, в Новой Ладоге приводят в порядок набережную. Объекты лично проверил глава Ленобласти

«По программе благоустройства Волховский район — один из лидеров, муниципалитеты дружно реализуют проекты, которые меняют облик поселений. Новая Ладога остается на контроле. В первую очередь, в зоне ответственности комитета по культуре, комитета по туризму и КУГИ», — отметил глава Ленобласти.

По программе «Формирование комфортной городской среды» сейчас благоустраивают парк площадью 6,6 тысяч м. кв. в Волхове между улицами Гагарина, Кирова, Профсоюзов и Щорса. Стоимость благоустройства составляет около 30 млн рублей

После воплощения проекта парк станет удобнее и красивее. В ближайшее время в парке установят круглосуточное видеонаблюдение. Завершение работ намечено на 1 октября. Глава региона также поручил ускорить начало капремонта жилых домов, расположенных возле парка.

В Новой Ладоге обустроена Набережная Ладожской флотилии. Проект обошелся в 40 миллионов рублей, из них 2 млн – деньги местного бюджета.

«У нас есть задача сделать в Новой Ладоге хороший туристический центр. Туристические теплоходы из Петербурга смогут заходить на Невский пятачок, в Шлиссельбург, в Новую Ладогу, Старую Ладогу, Волхов. В этих краях есть что показать, у нас шикарная история!», – сообщил о планах Александр Дрозденко.

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Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году,включены в реестр лучших практик Минстроя России.

При этом более 3,3 млрд рублей направили из бюджета 47 региона в 2019 году на программу «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».