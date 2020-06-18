Волховский район стал одним из лидеров по благоустройству в Ленобласти

В Волхове идет благоустройство парка, в Новой Ладоге приводят в порядок набережную. Объекты лично проверил глава Ленобласти
По программе «Формирование комфортной городской среды» сейчас благоустраивают парк площадью 6,6 тысяч м. кв. в Волхове между улицами Гагарина, Кирова, Профсоюзов и Щорса. Стоимость благоустройства составляет около 30 млн рублей
После воплощения проекта парк станет удобнее и красивее. В ближайшее время в парке установят круглосуточное видеонаблюдение. Завершение работ намечено на 1 октября. Глава региона также поручил ускорить начало капремонта жилых домов, расположенных возле парка.
В Новой Ладоге обустроена Набережная Ладожской флотилии. Проект обошелся в 40 миллионов рублей, из них 2 млн – деньги местного бюджета.
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году,включены в реестр лучших практик Минстроя России.
При этом более 3,3 млрд рублей направили из бюджета 47 региона в 2019 году на программу «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».