Вход в Гатчинскую детскую поликлинику преобразится к сентябрю

Три миллиона рублей выделило правительство Ленобласти на новую входную группу и косметический ремонт в холле
Новая входная зона, строительство которой идет в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» нацпроекта «Здравоохранение», поможет разграничить потоки пациентов.
В следующем году в детской поликлинике запланирован ремонт внутри здания и прилегающей к нему территории с увеличением количества парковочных мест.
Отметим, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 47 регион поступили: семь новых мобильных медицинских комплексов, четыре ангиографа, 18 УЗИ-аппаратов. Ранее мы сообщали, что в Кудрово и Мурино появятся новые поликлиники. Также в 2019 году оснащаются рентгенографическими установками медицинские учреждения в Гатчине, Ломоносове и Выборге. Новый многофункциональный цифровой рентгеновский аппарат уже поступил в поселок Первомайское.