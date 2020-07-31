Вход в Гатчинскую детскую поликлинику преобразится к сентябрю

Три миллиона рублей выделило правительство Ленобласти на новую входную группу и косметический ремонт в холле

Новая входная зона, строительство которой идет в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» нацпроекта «Здравоохранение», поможет разграничить потоки пациентов.

«Борьба с COVID-19 не остановила ни одной областной социальной стройки, — отмечает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, — эпидемия закончится, а потребность в современных объектах здравоохранения — останется, и мы делаем все, чтобы эту потребность удовлетворить – в каждом населенном пункте, большом и малом».

В следующем году в детской поликлинике запланирован ремонт внутри здания и прилегающей к нему территории с увеличением количества парковочных мест.

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Отметим, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 47 регион поступили: семь новых мобильных медицинских комплексов, четыре ангиографа, 18 УЗИ-аппаратов. Ранее мы сообщали, что в Кудрово и Мурино появятся новые поликлиники. Также в 2019 году оснащаются рентгенографическими установками медицинские учреждения в Гатчине, Ломоносове и Выборге. Новый многофункциональный цифровой рентгеновский аппарат уже поступил в поселок Первомайское.