Новые спортивные центры и бесплатный экскурсии: главное в Ленобласти за 31 июля

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 31 июля.

Что изменится с 1 августа

В августе жителей России ждет множество изменений, часть которых связана с возобновлением международного авиасообщения, перерасчетом пенсий, новыми тарифами на газ и полисами ОСАГО. Ivbg.ru собрал основные изменения.

Новые спортивные центры

За три года в Ленобласти планируют построить 24 спортивных центра, объем финансирования строительства — 4,8 млрд рублей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию бассейн в Ивангороде, универсальный спортивный зал в школе №12 города Высоцк Выборгского района, ФОК с бассейном в поселке Плодовое, крытый каток в Выборге и стадион в Никольском.

Бесплатные экскурсии для жителей Ленобласти

Жителям 47 региона предлагают бесплатные экскурсии по Петербургу, приуроченные к 93-ей годовщине Ленобласти. Экскурсия действует 1 августа с 10 до 18 часов, старт — от павильона Городского туристско-информационного бюро на Дворцовой площади. Также 1 августа с 10 до 19 часов — обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе, старт — от Исаакиевской площади.

Дело тренера Виктора Пестова из Светогорска

Завершено расследование уголовного дела 67-летнего тренера Виктора Пестова из Светогорска. В его деле фигурирует 10 преступных эпизодов, связанных с насилием и развратными действиями над несовершеннолетними. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Прямая линия с Александром Дрозденко

Глава Ленобласти будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона 3 августа с 16.00 до 17.00. Чтобы задать вопрос необходимо позвонить в указанное время по телефонам: 006 — набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти (звонок бесплатный), +7(81361)315-01 — звонок платный, его стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Спасатели нашли потерявшегося в лесу пенсионера

В Лодейнопольском районе после двух дней поисков в лесу нашли пропавшего 83-летнего пенсионера. Мужчину аккуратно вынесли из леса на носилках и передали медработникам. О состоянии здоровья пожилого мужчины не сообщается.