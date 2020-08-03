Круизные суда без проблем пройдут по реке Волхов «Из варяг в греки»

На реке Волхов начались работы по увеличению размеров судового хода: разрушение валунов, подъем камней из воды

«После очистки дна, по предварительным оценкам, гарантированная глубина судового хода может составить почти два с половиной метра, что обеспечит условия для стабильного развития нового туристического маршрута «Из варяг в греки» от Старой Ладоги до Великого Новгорода», — рассказал И.О. начальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк

Работы ведутся Администрацией Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей с использованием современных путевых судов с многолучевыми эхолотами и мощного плавкрана. Водолазы обследуют выявленные препятствия и определяют способ работы, в некоторых случаях принимается решение об изменении направления судового хода в обход выступов скал.

Напомним, что благодаря сети причалов, Ленобласть создала уникальный туристический маршрут, повторяющий часть легендарного речного торгового пути Древней Руси «Из варяг в греки» от Старой Ладоги через Кириши к Грузино и далее в Великий Новгород.

По инициативе губернатора Ленинградской области все средства, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма, будут направляться на реставрацию и восстановление исторических памятников.

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Как уже писал ivbg.ru, в начале 2018 года губернатор Александр Дрозденко на инвестиционном форуме в Сочи подписал соглашение с компанией «Конт», согласно которому в течение пяти лет инвестор вложит один миллиард рублей в строительство новых причалов. Уже введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге, Свирьстрое Лодейнопольского района, Невской Дубровке, Киришах, у Невского Пятачка.