Более трех тысяч пожилых ленинградцев получили помощь от патронажных бригад

Сегодня в Ленобласти действует 21 патронажная бригада. С начала года они помогли 3 039 ленинградцам старше 65 лет

Бригады оказывают медицинскую помощь жителям региона старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в рамках нацпроекта «Демография» и регпроекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».

Кроме патронажные бригады доставляют пожилых ленинградцев на медосмотр в районные учреждения здравоохранения, а специалисты соцзащиты на месте решают вопросы социальной поддержки пожилых людей.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 47 регион поступили: семь новых мобильных медицинских комплексов, четыре ангиографа, 18 УЗИ-аппаратов. Ранее мы сообщали, что в Кудрово и Мурино появятся новые поликлиники. Также в 2019 году оснащаются рентгенографическими установками медицинские учреждения в Гатчине, Ломоносове и Выборге. Новый многофункциональный цифровой рентгеновский аппарат уже поступил в поселок Первомайское.