Патронажные бригады, открытки с Лосилием, новые случаи: главное в Ленобласти за 5 августа

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 5 августа.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 055, выздоровели 4 166. Умерли 56 человек.

Помощь от патронажных бригад

С начала года патронажные бригады помогли 3 039 жителям Ленобласти старше 65 лет. Бригады оказывают медицинскую помощь, доставляют на медосмотр в районные учреждения здравоохранения, а специалисты соцзащиты на месте решают вопросы социальной поддержки пожилых людей.

Уникальные открытки ко Дню Рождения Ленобласти

Блогеры и почта России ко Дню рождения Ленобласти выпустили уникальные открытки с изображением символа региона – Лосилия с именинным тортом, традиционной почтовая «буханки», а также герба региона. Отправить открытки можно бесплатно с 7 по 17 августа, заполнив анкету на сайте.

Спортивный комплекс в Виллози

В Виллози появится первый многофункциональный спорткомплекс за 291,5 млн рублей. Ввод ФОКа в эксплуатацию запланирован на май 2022 года. В здании расположатся два бассейна: 25-метровый и бассейн с ванной размером 10 на 6 метров для детей. Здесь же сделают универсальный игровой.

Горе-мать из Мурино

Жительница Мурино попыталась избавиться от пятимесячного ребенка. Сначала она подбросила ребенка под дверь к соседке, но та вернула подкидыша обратно. Позже она позвонила в скорую и сказала, что ударила младенца и тот перестал дышать.