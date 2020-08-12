Квартиры для медработников, обманутые дольщики и новые зараженные: главное в Ленобласти за 12 августа

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 12 августа.

Реставрация мемориалов

В Тихвинском районе отреставрируют 12 воинских мемориалов, посвященных периоду Великой Отечественной войны. На проведение работ из областного бюджета выделены 42 млн рублей.

Квартиры для медработников

Администрация ЦМСЧ №38 сообщило о начале закупок шести квартир для медработников Соснового Бора. Ожидается, что решение жилищного вопроса поможет привлечь врачей в город.

Обманутые дольщики получат компенсацию

63 дольщика долгостроя “Моя крепость” в Шлиссельбурге получат компенсацию по рыночной стоимости приобретенной недвижимости. В августе этого года также будет принято решение по достройке ЖК «Десяткино 2.0».

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти зафиксированы 28 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в регионе – 6262 человека.

Мошенничество с землей

Экс-главу Мичуринского сельского поселения обвиняют в мошенничестве с землей. Он будучи главной администрации незаконно присвоил 1320 кв. метров земли в поселке Мичуринское. Сделку провел путем обмана и с использованием своего служебного положения — подал в госорганы поддельные документы. Рыночная стоимость участка — более 1,5 млн рублей.