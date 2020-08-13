Новые послабления, съемки фильма, обманутые дольщики: главное в Ленобласти за 13 августа

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 13 августа.

Новые послабления

С 13 августа в Ленобласти вводятся новые послабления, подписано соответствующее постановление. В частности, в “красной” зоне не осталось ни одного района, детские сады будут работать без ограничений, во всех районах разрешено посещение кинотеатров, но с 50% заполняемостью зала. Также оговорены правила проведения торжественных линеек 1 сентября.

Александр Дрозденко в Киришах

Глава региона с рабочей поездкой посетил Киришский район. Он проинспектировал ремонт Киришского Дворца детского творчества им. Маклаковой, строительство Северо-Восточного шоссе. А также обсудил с местными жителями ближайшие перспективы развития района.

Обманутые дольщики в Щеглово

Еще 200 дольщиков получат ключи от квартир в проблемном ЖК в Щеглово. Комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии для двух корпусов — домов А2 и А3 ЖК «Щегловская усадьба». На этой неделе в комитет будет направлено заявление о выдаче разрешения на ввод домов, которые бросил застройщик «Навис».

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти зафиксированы 29 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших — 6 291. Выздоровели — 4 283, умерли — 66.

Съемки фильма во Всеволожском районе

Всеволожская школа №3 стала съемочной площадкой фильма “Бросок”, главную роль в котором играет серебряный призер Кубка России по рукопашному бою Влад Калистратов. «Бросок» — это семейный фильм, который рассказывает историю 12-летнего мальчика, профессионального спортсмена – самбиста. Выпустить фильм в прокат планируется в 2021 году.

Новое кладбище в Выборгском районе

Новое кладбище будет расположено у изгиба реки Гусиной в 15 километрах от Выборга. Оно будет рассчитано на 23760 захоронений. На территории построят парковки, часовни и административно-хозяйственное здание.