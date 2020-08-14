Ленинградская креветка, автотуризм и кадровые изменения: главное в Ленобласти за 14 августа

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 14 августа.

Ленинградская креветка

Креветочная ферма в Тосненском районе готовится к выходу на международный рынок. Предполагаемые страны экспорта — Китай, Европа и страны азиатского и восточного региона. Также в планах предприятия — разведение не только королевской креветки ванамей, но и краба, японской креветки курума, морской спаржи и редких и экзотических сортов рыбы.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки выявлены 27 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших — 6 318, полностью выздоровели 4293 человека (67,9%).

Автотуризм в Ленобласти

Автолюбители впервые проехали по “Государевой дороге” ─ через Тосненский и Гатчинский районы. Автопробег стартовал из Москвы 10 августа. К слову, “Государева дорога” — это новый туристический маршрут, который объединит Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и познакомит гостей с историей Российского императорского дома.

Кадровые изменения

Александр Дрозденко “уволил” начальника Управления Ленобласти по транспорту Павла Постовалова, а исполняющим его обязанности назначил действующего заместителя — Михаила Присяжнюка. Кадровые изменения связаны со слабым контролем за решением транспортных проблем районов новостроек.

Отделение полиции в Мурино

В 2012 году в Мурино откроется отделение полиции за 150 млн рублей. Для начала строительства все готово: есть проект, который необходимо “привязать к земле”, земельный участок готов к передаче ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.