Экспортеры Ленобласти могут получить льготные кредиты и субсидии

Стартовал второй отбор предприятий Ленобласти для получения государственной поддержки. Заявки ждут от компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности

Господдержку смогут получить производители Ленинградской области, которые берут на себя обязательства по наращиванию объемов производства и поставок продукции. В таком случае, они смогут сократить процентную ставку коммерческих банков по экспортным кредитам до 4,5% и получат преимущественное право на получение субсидий из федерального бюджета, в том числе транспортной субсидии.

Подать заявку на участие в квалификационном отборе на заключение соглашений о реализации КППК, а также ознакомится с правилами отбора, можно на сайте Государственной информационной системы промышленности в срок по 25 декабря 2020 года включительно.

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Ранее ivbg.ru писал о том, что Ленинградская область наращивает объем несырьевого экспорта. Ленобласть в 2018 году экспортировала продукцию более чем на 7,1 млрд долларов, что на 26% выше, чем в 2017 году. Также Ленобласть вошла в числе «пилотов», где внедрят новый региональный экспортный стандарт 2.0. Напомним, что ранее Борис Грызлов заявил, что Ленобласть станет регионом, на территории которого будет реализован проект создания в АПК высокопроизводительного сектора, направленного на экспорт.

«Тосненский комбикормовый завод» при поддержке Центра развития промышленности Ленобласти выходит на электронную площадку Alibaba.com, соглашение о работе с которым было подписано на РИФ 2019. Также стройтовары из Ленобласти выходят на экспорт, соглашения о сотрудничестве были подписаны на выставке в Норвегии. Также Минпромторг РФ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поддержит 13 предприятий Ленобласти, реализующих программы повышения конкурентоспособности.