Новые зараженные, семейство медведей: главное в Ленобласти за 23 августа

В Ленинградской области 23 августа стало известно о новых зараженных коронавирусом. Семейство медведей попало в фотоловушку в Лодейнопольском районе, а в Мурино хозяева отказались от собаки и подверглись критике пользователей.

Заброшенный дом в Выборге закрыли

Дом №24 по улице Крепостной в Выборге закрыли от посторонних — в дверь врезали замок, который будет непросто сломать.

Здание построено в 1910 году по проекту Уно Ульберга для Объединенного банка Финляндии. Первый этаж занимал автомобильный магазин, второй — ресторан «Лехтоваара». На третьем была художественная школа. В доме также были и частные квартиры, в одной из которых жил редактор Wiborgs Nyheter Пер-Эрик Флуман.

Семейство медведей попало в фотоловушку

Случай произошел в лесу Лодейнопольского района. Сотрудники заповедника отметили, что даже если медведи каким-то образом избегают фотоловушек, их путь можно без труда отследить по следам, оставленным на влажной почве.

Детсады Соснового Бора готовят к открытию

За лето в городе успели отремонтировать пять детских садов. По словам председателя комитета образования Сосновоборского городского округа Наталии Шустровой, актуальным вопросом для горожан остается нехватка мест в детских садах в возрасте от года до двух лет. Местный комитет образования отмечает, что в городе нет проблем с получением направления в детской сад для детей старше двух лет — в очереди остались лишь 20 родителей, которые хотят попасть в конкретный детский сад.

В Мурино бросили собаку

Местные жители нашли на детской площадке собаку, оставленную хозяевами. К животному прилагалась записка.

Отмечается, что хозяева воспитывали животное. Внезапно у хозяйки появилась на животное аллергия, поэтому Даре искали нового владельца в течение месяца. Прежние хозяева пишут, что приюты требовали за животное слишком много денег либо вовсе отказывались принимать.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 28 человек. Всего в регионе зафиксировано 6569 зараженных, однако полностью выздоровели 4445 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.