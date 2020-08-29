Плата за информацию о свалках, новые зараженные: главное в Ленобласти за 29 августа

Сегодня, 29 августа, Тихвин принимает VII этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». Появилась информация о новых зараженных коронавирусом, губернатор предложил платить за информацию о перевозчиках-нарушителях.

Благоустройство Тихвина

Александр Дрозденко осмотрел благоустроенный сквер в Тихвине. По словам губернатора, сквер — еще одно красивое, удобное место для отдыха и прогулок.



В текущем году также благоустраивают территорию у стадиона в поселке Шугозеро Тихвинского района: подрядчик выполняет работы по озеленению и освещению, установке уличного павильона, лестниц и скамеек.

Реконструкция ДК

В Ермилово Выборгского района завершился первый этап реконструкции Дома культуры. Объект готов к проведению мероприятий. Подрядчик выполнил косметический ремонт входа в здание, сцены и зала, была обновлена мебель, проведен ремонт полов, паркета, санузлов. Зрительный зал и сцена теперь состоят из пожароустойчивых тканей и материалов.

«Россия — созвучие культур»

Сегодня, 29 августа, в Тихвине открылся VII этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». Ежегодно в мероприятии участвуют делегации и творческие ансамбли из всех регионов СЗФО. Местные творческие коллективы встретили гостей веселыми приветственными напевами, хороводами и национальными угощениями. Александр Дрозденко анонсировал площадку для проведения фестиваля в следующем году — это будет Волхов.

История летчика

Поисковики отряда «Крылья Родины» достали из болота около деревни Пещанка Тосненского района полностью сохранившиеся останки советского 22-летнего летчика — Сергея Фадеева. Известно, что он пропал без вести 77 лет назад после того, как его самолет сбили под Ленинградом. Командир поискового отряда Виктор Соболев рассказал о последнем вылете героя и о его поисках.

За гражданскую позицию заплатят

Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками. Работать это может следующим образом: неравнодушные ленинградцы фиксируют нарушение, очевидцами которого стали, записывают номер автомобиля и передают информацию в соответствующие инстанции.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 29 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 31 зараженный коронавирусом. Всего в регионе выявлено 6747 зараженных, полностью выздоровел при этом 4551 человек (67,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.