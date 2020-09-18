Разминирование земли в Молодцово, новые зараженные: главное в Ленобласти за 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, появилась информация о разминировании земли в Молодцово, о появлении новых зараженных коронавирусом, а также о штрафах для управляющих компаний. Перезахоронили воинов Красной Армии, стала известна стоимость лекарства от коронавируса.

Землю в Молодцово разминировали

После того, как на одном из участков для многодетных семей нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, на территории провели сплошное разминирование. После этого районная администрация приняла решение о более тщательном разминировании на глубине до 4-5 метров. В результате удалось найти и уничтожить 242 взрывоопасных предмета. Сегодня состоялось чествование специалистов, участвовавших в разминировании земельных участков в Молодцово.

Воинов перезахоронили

Воинов Красной Армии перезахоронили на «Невском пятачке». Из 421 бойцов и командиров, погибших на Невском пятачке в период Великой Отечественной войны, поисковики опознали 21 имя полностью и 2 частично.

На церемонии захоронения останков героев присутствовали родственники четырех из опознанных воинов — им передали личные вещи героев.

Госжилнадзор штрафует управляющие организации

Госжилнадзор с момента начала пандемии COVID-19 проверил более 1,6 тысяч многоквартирных домов по всей Ленобласти и взыскал 6,24 млн рублей. На предстоящей неделе будут организованы выезды инспекторов во Всеволожск, Сосновый Бор и Мурино, в Выборгский район и д. Лупполово Всеволожского района, в д. Пудомяги Гатчинского района.

Муниципалитетам помогут в борьбе со свалками

Из бюджета Ленобласти будет направлено 300 млн рублей субсидий на ликвидацию незаконных свалок в ближайшие три года. Субсидии в этом году распределят следующим образом: Всеволожский район получит 68,4 млн рублей, Кингисепский – 19,8 млн, Тосненский — 5,5 млн, Выборгский – 2,8 млн. рублей. В 2020 году субсидии также получат Волосовский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский и Приозерский районы.

Новые зараженные

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 44 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 7 468. Выздоровели — 4 939, умерли — 91. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные коронавирусом.

Цена за лекарство против коронавируса

Гендиректор компании-производителя отечественного препарата от коронавируса «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что вскоре «Арепливир» поступит в аптеки, розничная цена за упаковку составит от 12 320 рублей. В одной пачке будет 40 таблеток по 200 мг, препарат должен поступить в аптеки уже 21 сентября. Он будет отпускаться по рецепту врача.