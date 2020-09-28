Отопительный сезон и законопроект об обращении с отходами: главное в Ленобласти за 28 сентября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Выборжанка заняла первое место на Кубке России по панкратиону

Соревнование проходило в Севастополе и являлось отборочным этапом на Чемпионат Европы. Юлия Борисова одержала победы на первых минутах поединков. Спортсменка выполнила звание Мастера Спорта, завоевала лицензию и право представлять Россию на Чемпионате Европы в Турции.

Ленобласть представила лучшую экспозицию на международной выставке в Москве

Ленинградская область заняла первое место в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция» на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера — Мастера и художники России 2020». Ежегодная выставка, проходившая в выставочном центре «Сокольники» в Москве, была посвящена культуре и традициям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В Сосновом Бору определены объекты благоустройства на 20 млн рублей

В Сосновоборском городском округе выбраны 12 проектов от местных жителей в рамках проекта «Я планирую бюджет» на 2021 год. Лидером по количеству голосов стал проект «Разделяй». Он подразумевает организацию площадки для раздельного сбора мусора у гипермаркета в Сосновом Бору.

Законопроект об обращении с отходами в Ленобласти выставлен на общественное обсуждение

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что законопроект об обращении с отходами уже опубликован для общественного обсуждения. С 1 января 2021 года транспортирование любых отходов по Ленобласти допустимо только при наличии соответствующего разрешения, подтвержденного QR-кодом. Транспортные средства при этом должны быть оборудованы системой слежения.

Александр Дрозденко принял участие в онлайн-встрече Конгресса Совета Европы

Участники онлайн-встречи обсудили вопросы проведения 39-й сессии Конгресса, участие в ней молодежных делегатов, а также график заседаний Бюро в 2021 году. Принято решение провести 39-ю сессию в третьей декаде октября 2020 года в удаленном формате.

На строительство мостов в Киришах и Подпорожье выделили дополнительно 350 млн рублей

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и будут доведены до региона посредством соглашения и межбюджетных трансфертов. Заказчиком обоих строек выступает ГКУ «Ленавтодор», общая стоимость возведения переправ составляет порядка 7 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2022 году.

Ленобласть до конца года получит 1,6 тыс. доз вакцины от коронавируса

В первую очередь вакцинировать будут медицинских работников, работающих с больными коронавирусом.

Отопительный сезон в Ленобласти начнется сразу после похолодания

Распоряжения и постановления о начале отопительного сезона изданы во всех муниципальных образованиях. Теперь очередь за теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, которые должны «запустить» отопление в дома ленинградцев в соответствии с федеральными нормативами, когда средняя температура воздуха держится на уровне +8 градусов в течение пяти дней.