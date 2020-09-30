Инвестиции в регион и угроза «красной зоны» по COVID-19: главное в Ленобласти за 30 сентября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В 2021 году откроется обновленный музей Павлова в Колтушах

На обновление музея Павлова в Колтушах будет направлено 7,5 млн рублей из Фонда президентских грантов. Планируется, что существующая музейная экспозиция будет расширена с 80 до 350 кв. м. Ее дополнят новыми инсталляциями, посвященными работе ученых – учеников Ивана Павлова.

Выборгский район может оказаться в «красной» зоне по коронавирусу

Об этом заявил главный государственный санитарный врач по Выборгскому району Игорь Захаров. Он связывает увеличение числа новых зараженных с большим наплывом туристов.

В Горелово появится новый завод по производству медицинского оборудования и реагентов

«БиоВитрум» построит в Горелово новый производственно-складской комплекс по выпуску медоборудования и реагентов. Ленобласть и компания подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется, что новое предприятие будет производить медоборудование, реагенты и расходные материалы для онкологической диагностики и бактериологических исследований.

Крупный производитель рыбной продукции построит распределительный центр в Пениках

Производитель готовой рыбной продукции ООО «Торговый Дом «Балтийский Берег» построит в Ленинградской области распределительный центр. Стоимость проекта – 427 млн рублей. Предприятие создаст 100 рабочих мест.

Деловой центр за миллиард рублей построят в Мурино

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта на BRIEF-20 подписано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и генеральным директором ООО ТРК «МУРИНО» Алексеем Земсковым.

«Филип Моррис» вложит в развитие фабрики в Ломоносовском районе 6,4 млрд рублей

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках реализации проекта на BRIEF-20 подписали губернатор Лениобласти и вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» России и Беларусь Сергей Слипченко.

Школьники из Волосовского района подключились к всероссийскому марафону «Точек роста»

Ученики и их педагоги приняли участие во фрагменте урока технологии «3D – моделирование в программе SketchUP», а одна из учениц школы защитила свой авторский проект «Ручное ткачество. Аксессуары к летнему наряду». Кроме того, школьники побывали на онлайн-уроках по ОБЖ и технологии, объединивших «Точки роста» в разных регионах России.