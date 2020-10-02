Ликвидация свалок и перевод школы на «удаленку»: главное в Ленобласти за 2 октября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В Сосновом Бору 3 октября пройдет «мобильная» вакцинация от гриппа

Акция будет проводиться с 10:00 до 14:00 медпунктом с надписью «Мобильная медицинская помощь» на парковке Дворца культуры «Строитель». Для прививки гражданам с пропиской в Сосновом Бору нужно иметь при себе паспорт или водительские права, а без прописки – паспорт, медицинский полис ОМС и СНИЛС.

Новый центр из Петербурга вовлечет поставщиков Ленобласти в крупнейшие российские проекты

В Санкт-Петербурге открыт инжиниринговый центр компании НИПИГАЗ (СИБУР Холдинг). Организация поможет региональным предприятиям поучаствовать в крупнейших инвестиционных проектах России, а также разработает документацию для газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

В Ленобласти в сентябре ликвидировали 39 свалок

В Ленинградской области за сентябрь удалось ликвидировать 39 свалок общим объемом 500 кубических метров. Это стало возможно благодаря работе инспекторов Госэконадзора.

Для социальных предпринимателей Ленобласти разработают франшизу

«Упаковать» свой продукт в франшизу и подготовить все необходимые документы предпринимателям помогут в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Бизнес Ленобласти приглашают поучаствовать в конкурсе и получить награды от губернатора

Ленинградская областная торгово-промышленная палата начала прием заявок на ежегодный конкурс «Бизнес, развивающий регион». Участие в конкурсе бесплатно, заявки принимаются до 30 ноября 2020 года. Более подробная информация и условия участия размещены на сайте. Победители конкурса награждаются дипломами и призами от губернатора Ленинградской области и президента Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Механизм гарантийной поддержки без двойного андеррайтинга стал доступен предпринимателям Ленобласти

Механизм дает возможность предпринимателям Ленобласти получить до 15 млн рублей в кратчайшие сроки за счет электронного документооборота и исключения повторных процедур проверки документов.

Роспотребнадзор перевел школу в Колтушах на «дистанционку» из-за коронавируса

Это связано с выявлением случаев заражения коронавирусом среди учителей и учеников. Отмечается, что это единственное учебное заведение во Всеволожском районе, которое полностью перешло на дистанционное обучение, в других школах отправляют лишь отдельные классы.

Спортсменка из Кудрово стала первой на первенстве России по спортивной борьбе

Спортсменка из Ленобласти Алина Фалькова завоевала золото на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг. Она стала первой в весовой категории свыше 71 кг.

Организатор свалки в Шушарах оштрафован на 500 тысяч рублей

Природоохранная прокуратура и комитет по природопользованию Петербурга закрыли свалку в районе Бадаевского отделения в Шушарах после многочисленных жалоб местных жителей. Виновником загрязнения на 848 тонн оказалось ЗАО «БИОТРАНС СП».