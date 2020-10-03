Дополнительные аппараты ИВЛ, новые зараженные: главное в Ленобласти за 3 октября

В Ленинградской области подвели итоги благоустройства, появилась информация о новых зараженных коронавирусом и скором поступлении дополнительных аппаратов ИВЛ.

Благоустройство общественных территорий

В Ленинградской области в текущем году ведется благоустройство 69 общественных территорий, при этом большая часть работ уже завершена. Полностью готовы 45 объектов. Самые яркие из них: парк Оккервиль в Заневском поселении Всеволожского района, пляж на улице П. Баранова в Луге, сквер в поселке Серебрянское Лужского района, спортивный парк в Тосно, площадь для проведения городских мероприятий в Подпорожье, центральную площадь в Кировске, пешеходная зона вдоль Невы в Отрадном.



Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 3 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 79 человек. Всего в регионе зафиксировано 8405 заболевших, полностью выздоровело при этом 5209 человек (62%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Кража пожилого пса

Мужчина обвинил «зоозащитников» в краже пожилого пса в Гатчинском районе. Незадолго до этого ветеринар зафиксирован старческие болезни и заключил, что вывозить 23-летнего Дика нельзя — он этого не вынесет. По словам хозяина, «зоозащитники» на этом не успокоились: рано утром неизвестные забрались на территорию частного дома, отвязали собаку и увезли ее.

Ленобласть получит еще 40 аппаратов ИВЛ

Ленинградская область получит 40 новых аппаратов ИВЛ фирмы «Сименс», приобретенных по инициативе Александра Дрозденко. Переговоры прошли успешно и региональное правительство готовится принять новое оборудование. Вскоре станет известно, какие медицинские учреждения получат эти аппараты ИВЛ.

В общей сложности в Ленинградской области с начала пандемии закупили 460 аппаратов ИВЛ и теперь их насчитывается порядка 800 единиц.

Ленобласть поддержала образовательную акцию

В Ленинградской области тест по экологии и охране природы «ЭкоТолк» все еще проходит в онлайн-формате, однако можно было принять участие очно на 60 офлайн-площадках. Акция станет ежегодной. Имена победителей опубликуют 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф. Тест все еще доступен на сайте мероприятия.