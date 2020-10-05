Имена погибших воинов красноармейцев увековечили в Толмачево

В сквере установлены памятная стела с высеченными на ней именами погибших воинов и панно, символизирующее победу в Великой Отечественной войне, мирное настоящее и будущее.

Благоустройство территории в поселке Толмачево Лужского района проведено в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме самой стелы была обустроена мощеная пешеходная зона, проведены комплексные работы по озеленению и освещению, установлены малые архитектурные формы.

«В Ленинградской области в 2020 году благоустраивается 69 общественных территорий: парков, набережных, спортплощадок, пляжей, площадей. По 45 работы полностью завершены», — отметила на открытии первый заместитель председателя комитета по ЖКХ Екатерина Кайянен.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.