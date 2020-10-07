Онлайн-помощник МФЦ и измененный состав “Подарка новорожденному”: главное в Ленобласти за 7 октября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 7 октября.

В Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки зафиксированы 92 новых случая COVID-19. Общее число заболевших – 8744 человека. Выздоровело – 5696 человек. Умерло – 100 человек. Список, где зафиксировали новых заболевших, по ссылке.

Состав “Подарка новорожденному” изменили

С 1 января 2021 года в подарок дополнительно войдут полотенце-уголок с варежкой для купания, пять впитывающих пеленок и соска-пустышка. Состав изменили по просьбе родителей новорожденных и результатам мониторинга отзывов молодых матерей в социальных сетях.

Петербург и Ленобласть подписали Соглашение о намерениях по обращению с отходами

Участники создаваемого Акционерного общества по обращению с отходами начнут в ближайшее время совместную работу. Новая организация будет принимать прямое участие в разработке и реализации единой концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами.

В двух школах для детей с ограниченными возможностями здоровья провели реновацию

В Мгинской школе-интернате для детей с нарушениями зрения создан новый кабинет анатомии и основ массажа, обновлены кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. В Юкковской школе-интернате для детей с нарушениями слуха обновили слуховые кабинеты, приобрели оборудование для кабинетов биологии, географии, начальных классов и кабинета сельскохозяйственного труда.