Новое правительство и задержание главы администрации Выборгского района: главное в Ленобласти за 17 октября

В Ленинградской области задержали главу администрации Выборгского района, был представлен состав нового правительства региона. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом.

Экологическое тестирование

Ленинградская область приняла участие во всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк» 2 октября. В режиме онлайн участвовали площадки ряда регионов, в том числе профильные факультеты крупнейших российских вузов и школ, – порядка 2,5 тысяч человек. Желающие могли принять участие со смартфонов. Только за первый час число участников превысило 5,5 тысяч (общее число онлайн-участников — 10 тысяч).



Стали известны итоги акции. Имена победителей онлайн-формата опубликованы на сайте мероприятия. Организаторы экологического тестирования намерены проводить акцию ежегодно.

Новое правительство

Александр Дрозденко направил в ЗакС Ленобласти сформированный состав нового правительства региона. Пять заместителей продолжат текущую работу, но в новом формате. Предложенные кандидатуры будут рассмотрены в течение двух недель.

На своих местах останутся председатель комитета финансов Роман Марков, заместитель председателя по строительству Михаил Москвин, заместитель председателя по экономическому блоку Дмитрий Ялов, заместитель председателя по социальным вопросам Николай Емельянов и заместитель председателя по АПК Олег Малащенко.

Задержание главы администрации

По подозрению в мошенничестве задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова. Следствие считает, что он, действуя умышленно и по предварительному сговору, группой лиц, в том числе с экс-председателем районного комитета финансов, обманывая подчиненных и используя документы с ложными сведениями о якобы выполненных работах, оплатили их за счет бюджетных средств. Деньги перевели подконтрольным юридическим лицам на сумму более 700 млн рублей, однако работы в действительности не выполнялись.

Похищенные деньги предназначались в том числе на текущий и капитальный ремонт социальных объектов в райцентре, а также на дорожный ремонт. Однако средства в итоге были распределены между собой.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 102 человек. Всего в регионе зафиксировано 9746 зараженных, при этом полностью выздоровело 5512 человек (56,6%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти опубликовало список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Колонны в Выборге

В Выборге рядом с выставочном комплексом «Эрмитаж-Выборг» готовятся установить колонны, которые порядка 200 лет пролежали на дне Финского залива. Колонны были предназначены для Казанского собора, однако груз затонул в бухте Балтиец Финского залива в начале XIX века. Их пытались вытащить еще 70 лет назад, однако безуспешно. Достать со дна колонны удалось только в октябре этого года.

Сооружения уже доставили к выставочному комплексу. В ближайшее время их установят на постаменты, после чего будут организованы работы по благоустройству. Посмотреть на новые экспонаты жители и гости Выборга смогут уже на следующей неделе.