Убийство Александра Петрова и новые зараженные: главное в Ленобласти за 25 октября

Появилась новая информация об убийстве бизнесмена Александра Петрова, а также о новых зараженных коронавирусом. Тем временем в дома жителей Лодейного Поля вернулось газоснабжение, а в Сосновом Бору нашли петроглифы.
Убийство Александра Петрова
Вчера вечером, 24 октября, около шести часов неизвестный стрелял в выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова. Пуля попала в подмышку и прошла навылет, через сердце. Убийство было совершено в момент, когда Александр Петров в очередной раз вышел на берег реки Великая из банного дома. В него стреляли с противоположного берега, который плотно покрыт растительностью.
Военный снайпер Сергей М., участвовавший в контртеррористических операциях, сообщил, что убийца обладал базовой снайперской подготовкой. Для гарантированного поражения цели на такой дистанции снайперу не требовалось специальное оружие.
Антикоронавирусные рейды
Представители администрации Ленобласти и Заневского поселения в составе комиссии осмотрели автосалоны и МФЦ в Кудрово. Всего было проверено 15 объектов, проведено 20 профилактических бесед.
Выяснилось, что у половины автосалонов отсутствовали журналы дезинфекции и измерения температуры. С сотрудниками автосалонов побеседовали и необходимая документация была заведена, сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения. При этом в многофункциональном центре «Мои документы» строго соблюдался масочный режим как сотрудниками, так и посетителями. Осуществлялась предварительная запись.
Новые зараженные
В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 125 человек. Всего в регионе зафиксировано 10655 заболевших, при этом полностью выздоровело 5802 человека (54,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Газоснабжение в Лодейном Поле
Во все дома в Лодейном Поле вернулся газ. Ранее в городе произошла авария, в результате без газа остались шесть котельных, 120 жилых домов и 281 строение на севере.
Авария произошла из-за повреждения распределительного газопровода высокого давления компании «Газпром газораспределение Ленинградской области». Она могла произойти по вине сотрудников ООО «Тимбер-Холдинг». Над устранением последствий работали аварийные бригады из Подпорожья, Тихвина и Тосно.
Петроглифы в Сосновом Бору
В Сосновом Бору на берегу Финского залива нашли камень с выбитыми на нем знаками. Он долгое время пробыл под водой и песком.
Петроглифы — выбитые на камнях рисунки — широко известны. На найденном в Сосновом Бору камне четко выбита дата: 1933 год. Установить — кто и для чего выбил памятную дату не удалось. Вероятно, ее оставил солдат, проходивший службу в этих краях.