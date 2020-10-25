Убийство Александра Петрова и новые зараженные: главное в Ленобласти за 25 октября

Появилась новая информация об убийстве бизнесмена Александра Петрова, а также о новых зараженных коронавирусом. Тем временем в дома жителей Лодейного Поля вернулось газоснабжение, а в Сосновом Бору нашли петроглифы.

Убийство Александра Петрова

Вчера вечером, 24 октября, около шести часов неизвестный стрелял в выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова. Пуля попала в подмышку и прошла навылет, через сердце. Убийство было совершено в момент, когда Александр Петров в очередной раз вышел на берег реки Великая из банного дома. В него стреляли с противоположного берега, который плотно покрыт растительностью.

Военный снайпер Сергей М., участвовавший в контртеррористических операциях, сообщил, что убийца обладал базовой снайперской подготовкой. Для гарантированного поражения цели на такой дистанции снайперу не требовалось специальное оружие.

Антикоронавирусные рейды

Представители администрации Ленобласти и Заневского поселения в составе комиссии осмотрели автосалоны и МФЦ в Кудрово. Всего было проверено 15 объектов, проведено 20 профилактических бесед.