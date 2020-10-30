Очаг коронавируса и новая структура правительства: главное в Ленобласти за 30 октября

В Ленинградской области прекратило работу предприятие, считавшееся источником неприятного запаха. Выявлен новый очаг коронавируса, усилены проверки масочного режима.

Источник запаха прекратил работу

Предприятие «Мед-Экология», на которое жаловались жители Мурино из-за неприятного запаха, уведомило собственника земельного участка о расторжении договора аренды из-за приостановки производственной деятельности.

Деятельность организации приостановлена на 90 суток 21 октября. Причиной стали жалобы жителей Мурино губернатору Ленинградской области на неприятный, едкий запах. Для решения вопроса на предприятие были направлены ответственные ведомства.

Очаг коронавируса

На комбинате в Дружной Горке Гатчинского района коронавирус подтвердился у 9 человек, еще 12 с ними контактировали. Началось все с двух рабочих, заразившихся несколько недель назад.

Все работники с подтвержденным коронавирусом отстранены от работы. После результатов расследования будет обсуждаться вопрос введения санкций в отношении предприятия. В случае обнаружения нарушений комбинат ждут большие штрафы.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 134 человек. Всего в регионе зафиксировано 11313 заболевших, при этом полностью выздоровели 6065 человек. Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском и Подпорожском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Усилены проверки масочного режима

В Ленинградской области принято решение проводить проверки на соблюдение масочного режима без предупреждения муниципальных органов власти. Проверки пройдут в торговых комплексах, магазинах, общественном транспорте и других местах скопления людей. Будут подводиться ежедневные итоги. Сегодня в ежедневном патрулировании задействовано 37 органов исполнительной власти, а также полицейские и дружинники.

Новая структура правительства

Теперь у губернатора Ленобласти в прямом подчинении находятся три вице-губернатора, семь заместителей председателей регионального правительства и комитет контрольно-надзорной деятельности. В состав нового правительства вошли 10 человек — губернатор, все заместители председателя правительства, первый вице-губернатор и председатель комитета правового обеспечения.