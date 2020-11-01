Донорские дни, мастера гостеприимства и новые зараженные: главное в Ленобласти за 1 ноября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 1 ноября.

Александр Дрозденко празднует день рождения

Сегодня, 1 ноября, губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко исполнилось 56 лет. Прошедший год оказался для главы региона насыщенным на события. Мы предлагаем вспомнить самые яркие моменты из жизни Александра Юрьевича.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 137 человек. Всего в регионе зафиксировано 11 588 зараженных, при этом полностью выздоровел 6 221 человек. Список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные, по ссылке.

Расписание донорских дней в ноябре

Центр крови Ленобласти опубликовал расписание донорских дней в ноябре. Более подробный список, где можно сдать кровь, опубликован в официальной группе центра в соцсети и на сайте учреждения. Там же можно ознакомится с информацией о самой процедуре.

Победители Всероссийского конкурса “Мастера гостеприимства”

В Москве объявлены имена 62 победителей Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», среди них две жительницы Ленобласти — Наталья Волынец и Мария Залецкая. Они получат грант на реализацию своих проектов и приглашение на стажировку и работу в ведущие туристические компании и организации.

Ленобласть засветилась в новом клипе The Hatters

Петербургская группа The Hatters представила клип на новую песню «Я делаю шаг». По сюжету герои клипа отправились в Ленобласть и Карелию для отдыха на природе. За два дня клип посмотрели более 360 тысяч человек, положительно оценили — 61 тыс. зрителей.

За октябрь уничтожили более 300 боеприпасов времен войны

За прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все найденные предметы были вывезены на специальный полигон и уничтожены. Никто не пострадал.