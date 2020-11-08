Здоровье детей в школе и дождь со снегом: главное в Ленобласти за 8 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Мост к могиле неизвестного майора-танкиста отремонтирован в Новосергиевке

Мост не востребован у местного населения. Поэтому жители не отправляли запрос на его ремонт. Работы инициировали в администрации. Это одно из четырех воинских захоронений Новосергиевки. Местные жители ежегодно возлагают сюда цветы в знак благодарности защитникам Родины.

Парк «Софиевка» передадут на баланс Всеволожского района

Во Всеволожске на кадастровый учет поставлен объект культурного наследия регионального значения «Усадьба «Софиевка» Г. Ф. Эбергардта – парк, XIX в», более известный как парк «Софиевка». Далее объект культурного наследия передадут в муниципальную собственность – на баланс Всеволожского района. Это позволит начать в нем проекты благоустройства, которые будут разработаны в 2021 году

Жителям Ленобласти рассказали, как сохранить здоровье детей в школе

С 9 ноября школьники Ленинградской области возвращаются к очному обучению в школах. Во время каникул в учреждениях организовали санобработку. А 5, 6 и 7 ноября для учащихся провели уроки здоровья. Сотрудники оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Ленинградской области 8 ноября опубликовали рекомендации, которые помогут сохранить здоровье ребенка.

Участковый возвращался из гостей и задержал грабителя в Ям-Тесово

В полицию Лужского района 7 ноября сообщили об ограблении магазина «Пятерочка», расположенного на улице Центральная в поселке Ям-Тесово. Об этом сообщил местный участковый, майор Александр Пищенков, находившийся не при исполнении. Он возвращался домой из гостей и увидел, что из разбитого окна магазина вылезает мужчина с тремя пакетами. Вор заметил свидетеля и попытался убежать. Участковый догнал его и обездвижил.

Труп пенсионерки найден в Возрождении – возможно ритуальное самоубийство

Ее обнаружил 48-летний сын погибшей. На теле зафиксировали одно ножевое ранение в области сердца. По данным СМИ, характер раны указывает на самоубийство, причем, ритуальное. Рядом с погибшей, одетой в праздничную одежду, нашли сборник христианских духовных песен «Песнь Возрождения» с закладками на страницах «Страдание и смерть Христа» и «На погребение».

Дождь с мокрым снегом пройдут в Ленобласти 9 ноября

Ночью осадков преимущественно не ожидается. Ветер – западный и северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2 °C … -3 °C. Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки – дождь с мокрым снегом. Температура – от +2 °C … +7 °C. Также в течение дня скорость ветра усилится до 7-12 м/с, а в некоторых районах – до 15-17 м/с.