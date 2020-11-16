МФЦ «Кировский» бесплатно научит пользоваться госуслугами он-лайн

Бесплатное обучение компьютерной грамотности и пользованию порталом Госуслуг для пенсионеров, предпенсионеров и членов многодетных семей запустили ленинградский МФЦ.

На занятиях пользователь обучат основам работы с компьютером, текстом и таблицами, использованию сети Интернет, регистрации и получению услуг на порталах goguslugi.ru и gu.lenobl.ru. Продолжительность занятий 2,5 часа очных лекций и практики в группах от 2 до 5 человек, записаться на курсы можно на сайте.

Пока обучение доступно только в филиале МФЦ «Кировский». Далее планируется проводить обучение и на других площадках.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС. А с 1 января 2019 года МФЦ занялось приемом документов по вопросам соцзащиты.