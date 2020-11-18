Экспорт чая в Германию и повышение прожиточного минимума: главное в Ленобласти за 18 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 18 ноября 2020 год.

Во Всеволожском и Гатчинском районах устанавливают остановки, которые защитят от наезда машин

Всего до конца года будут установлены 106 остановок, часть из них будет оснащена демпферами из стальных «сот». В случае аварии они полностью примут на себя ударную волну. Эти павильоны покрасят в ярко-оранжевый цвет, чтобы их было лучше видно водителям. Первая противоаварийные остановка уже установлена в Сертолово.

В Германии на полках магазинов появится чай из Копорья

Ранее продукция компании распространялась только по территории России. Теперь чай из Ленинградской области появится в немецких магазинах органических продуктов. Соглашение подразумевает поставки чая за границу на протяжении трех лет.

В Ленобласти повысят тарифы на капремонт

В денежном выражении ставка повысится на 32 копейки. Соответствующее повышение платы в следующем году также распространяется и на Северную столицу. В среднем, петербуржцы будут переплачивать 3 рубля.

Предприятия Ленобласти представили свою продукцию на Международном форуме «Российский промышленник»

Десять промышленных предприятий Ленобласти представляют свою продукцию на Международном форуме «Российский промышленник», который стартовал в «Экспофоруме». В частности, это Всеволожский крановый завод WERKER, производитель подъемного оборудования «Завод высотных конструкций», инженерная компания Lite Electronics, производитель сэндвич-панелей «Кингспан» и другие.

В Ленобласти 1,5 млн человек получают госуслуги онлайн

Самая востребованная услуга онлайн – запись в школу. За ней обратились около 7000 человек – более 28% от общего числа. Также популярны постановка на очередь в детские сады (8%) и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (8%).

В Ленобласти вырос прожиточный минимум на 75 рублей

Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

В 2021 году на Мурманском шоссе в Кудрово появится развязка

Начало строительства запланировано на 2021 год. Развязка существенно упростит жизнь всех автомобилистов Южного Кудрово. Однако сейчас говорить о начале строительства еще рано — необходимо дождаться положительного заключения экспертизы. После этого будет открыт конкурс на выбор подрядчика.

Добровольцы из Ленобласти отправляются на «dobro-life»

Активисты с 20 по 22 ноября пройдут обучение на 5 образовательных площадках: «Лидеры», «Спикеры», «Первая доврачебная помощь», «Организаторы» и площадка для руководителей добровольческих объединений. С ребятами будут заниматься специалисты Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, приглашенные спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, тренеры и эксперты.

Жителей Ленобласти приглашают проголосовать за самый «цифровой» город в регионе

Голосование проходит на сайте конкурса «Цифровой прорыв». В списке Сосновый Бор, Гатчина, Тосно, Всеволожск, Кириши и другие. В разделе «Голосование» нужно выбрать от одного до трех городов из списка: с развитой IT-инфраструктурой, хорошей базой подготовки специалистов, сильными и перспективными проектами и стартапами. Каждый голос пойдет в общий зачет области.