Новый фигурант дела о хищениях в Выборге и ограничения по COVID-19: главное в Ленобласти за 20 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 20 ноября 2020 года.

Коечный фонд в Ленобласти для заболевших коронавирусом свободен до 35%

Резерв коек для пациентов с COVID-19 в Ленобрасти успешно сохраняется на уровне 30-35%. Об этом заявил председатель Комздрава Сергей Вылегжанин. Во время проведения штаба по нераспространению коронавируса он отметил, что в больницах региона есть 2327 коек. При необходимости их могут увеличить до трех тысяч.

По делу о миллионных хищениях из бюджета в Выборге задержан Магомед

Приморский районный суд 20 ноября отправил под домашний арест Магомеда Османова. Это предприниматель, которого считают сообщником бывшего главы комитета финансов Выборгского района Александра Болучевского и экс-главы администрации Геннадия Орлова. Магомед Османов работает генеральным директором ООО «Строймаркет 47». Вину он признал частично и дал показания.

К Общероссийской акции «МыВместе» присоединилось больше 120 волонтеров из Выборгского района

Силами добровольцев за последние 8 месяцев более трехсот нуждающихся семей получили помощь в виде лекарств, продуктов, средств гигиены и индивидуальной защиты. Акция была инициирована из последствий коронавирусной инфекции. Большое количество людей оказалось в трудной жизненной ситуации.

В Ленобласти усилят борьбу с невыплатой алиментов детям

До конца ноября 2020 года будет усилена работа по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Усиление работы будет заключаться в отработке исполнительных производств, проверке материального положения должников и проведении разъяснительных бесед.

Правительство Ленобласти подарило квартиру семье с тройняшками из Тосно

Проживающая в Тосно семья Фенеберг получила в подарок от правительства Ленинградской области квартиру, реализовав сертификат на 3 млн рублей, переданный им Александром Дрозденко.

Госжилнадзор провел внеплановые проверки в Кингисеппе и Выборге

Также были осмотрены места общего пользования домов селе Путилово Кировского района. На следующей неделе с учетом звонков жителей и по информации, направляемой от администраций муниципальных образований, будут организованы выезды во Всеволожский, Кировский, Гатчинский районы, а также в Выборг и Кингисепп.

Во всех зонах Ленобласти ограничили работу дискотек и ночных клубов

По всей территории Ленинградской области клубы и дискотеки могут работать только до 23:00 при обязательном соблюдении масочного режима. Ранее такие ограничения действовали только в районах «красной» зоны.

Киришский парк Семейного отдыха вышел в финал Всероссийского конкурса

В число 25 финалистов IV Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования вошел Киришский парк Семейного отдыха. Ленобласть впервые принимала участие в конкурсе. На благоустройство парка в 2019 году было выделено более 3 миллионов рублей, 2, 8 миллиона рублей составило софинансирование из местного бюджета.