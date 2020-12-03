Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 3 декабря 2020 года.

Красную площадь Выборга украсила главная новогодняя ель

На Красной площади Выборга установили главную новогоднюю ель. Конструкция достигает 18 метров в высоту.

В выборгском баре избили беременную женщину

В одном из баров Выборга две девушки набросились на беременную посетительницу по имени Анна. Пострадавшая вызвала скорую и полицию, у нее на лице остались побои. Анна предположила, что нападавшие завидовали ее успехам.

Команда из Ленобласти победила во всероссийских соревнованиях по северной ходьбе

Трудовой коллектив компании «Окна Года» из Ленобласти занял первое место в соревнованиях «Северная ходьба – новый образ жизни».

На рождество петербуржцы смогут слетать в Прагу, Париж и Берлин

Авиакомпания «Россия» ведёт переговоры с авиационными властями о возможности начать с 24 декабря полёты из Санкт-Петербурга в Прагу, Берлин, Мюнхен, Париж и ряд стран Азии, куда перевозчик летал ранее.

Жители Волосовского района получат 10 тысяч светоотражателей

В рамках акции «Волосово — засветись, стань заметней на дороге!» 12 декабря волонтеры бесплатно раздадут жителям Волосовского района Ленобласти 10 тысяч светоотражающих браслетов, брелоков и фликеров.