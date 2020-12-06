День рождения «Таврического» оркестра и чиновница, попавшаяся на растрате: главное в Ленобласти за 6 декабря

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Сант-Петербурге за прошедший день — 6 декабря.

В Кингисеппском районе поезд насмерть сбил девушку

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, происшествие случилось около 23:50 в Кингисеппском районе. Поезд сбил на пешеходном переходе девушку, на вид которой было не больше 18-ти лет.

В результате происшествия девушка скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Открытой репетицией решил отметить свое 11-летие «Таврический» оркестр Ленобласти

Свой одиннадцатый день рождения отметил Ленинградский областной симфонический оркестр, в субботу 5 декабря.

Отмечается, что на празднование были приглашены все желающие. Отметить знаковое событие музыканты решили открытой репетицией во Дворце искусств в онлайн-формате.

В Выборге грабитель вынес коллекцию монет и столовые приборы из квартиры медика

Добычей злоумышленника стали набор коллекционных монет, около 150 евро и 2000 рублей наличными, а также столовые приборы. Общий ущерб пострадавшему достигает 290 тысяч рублей.

На Мурманском шоссе водитель фуры сбил лося — видео

По информации очевидцев в социальных сетях, водитель большегруза сбил на 70-м километре Мурманского шоссе лося.

Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Выжил лось или нет – неизвестно.

Чиновницу из Ленобласти, подозреваемую в растрате, отпустили под подписку о невыезде

Суд избрал заместителю главы комитета по соцзащите населения Ленобласти, подозреваемой в растрате, меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба областного управления СК.

«Судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая поручила бывшему директору дома-интерната растратить вверенные ей 1,6 миллиона рублей для покупки более 500 билетов в театр для посторонних.

Генетик Павел Волочков: переболеть КОВИД опаснее побочных эффектов от вакцины

Эксперт сообщил, что по аналогии — последствия от КОВИД можно сравнить со встречей с КАМАЗом, а от вакцины — с детским велосипедом.

Вирусолог отметил, что «дискутировать о возможных побочных эффектах от вакцины глупо», так как от КОВИД уже сейчас умирают люди.