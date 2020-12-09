Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день — 9 декабря 2020 года.

В Ленинградскую область поступила первая партия вакцин от коронавируса

На сегодняшний день в Ленобласть поступило 500 доз коронавирусной вакцины (рассчитанных на 500 человек) из 1624. Оставшиеся доставят до конца 2020 года.

В петербургские больницы попало около тысячи зараженных

В среду, 9 декабря, в Санкт-Петербурге зафиксировали новый антирекорд по числу госпитализированных пациентов с COVID-19 — в этот день в стационары поступили 933 человека.

Депутата Лебяженского городского поселения поймали на краже рельсов

В Ленобласти правоохранители задержали действующего депутата Лебяженского городского поселения, который вместе с сообщниками пилил рельсы на перегоне ж/д станций «Лебяжье — Краснофлотск».

В лесах Ленобласти заметили «ледяные цветы»

В первыми заморозками в лесах под Петербургом сформировался лед странной формы, напоминающий застывшие цветы. Фото необычного явления пользователям показал биолог Павел Глазков.

В Подборовье обнаружили крупную нарколабараторию

В Бокситогорском районе Ленобласти задержали группу наркодилеров, которые оборудовали лабораторию в Подборовье и производили там запрещенные вещества в особо крупных объемах.