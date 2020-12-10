Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день — 10 декабря 2020 года.

Лошадь откусила нос 25-летнему петербуржцу прямо на улице

Молодой житель Санкт-Петербурга случайно лишился носа после встречи с лошадью. Орган быстро поместили в лед и пришили обратно в больнице.

Петербуржец выстрелил в знакомого, требуя денег

Житель Санкт-Петербурга зашел в мастерскую к своему знакомому и начал стрельбу, требуя дать ему денег. Однако приятель выпроводил нападавшего после того, как был задет одним из выстрелов.

В Доме культуры в Войсковицах проведут капитальный ремонт

В ходе капитального ремонта в Войсковицком Доме культуры обновят сантехнику и внутреннюю отделку, смонтируют пожарную сигнализацию и систему вентиляция, установят оборудование для маломобильных граждан.

Гатчинскую детскую музыкальную школу признали одной из лучших в стране

Гатчинская детская музыкальная школа вошла в список «Лучших детских школ искусств» 2020 года.

Петербургская «карта сопротивления» баров перестала существовать

Интерактивная «карта сопротивления» с барами, отказавшимися закрываться на Новый год, прекратила свою работу.

Всеволожский фестиваль «Калейдоскоп вкуса» вошел в топ лучших событий России 2020 года

Всеволожский гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» получил гран-при в финале Russian Event Awards 2020.