Новые койки для пациентов с COVID-19 и табличка героине чеченской войны: главное в Ленобласти за 12 декабря

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 12 декабря 2020 года.

Мемориальную табличку героине чеченской войны открыли в Лебяжье

В поселке Лебяжье Ломоносовского района 12 декабря открыли мемориальную табличку рядовой 33-й бригады особого назначения ордена Жукова Ирине Рыжовой. Ирина Рыжова погибла в ходе второй чеченской войны, в январе 2000 года. Тогда во время боев за Аргун она выносила из-под обстрела раненых.

Все школы Ленобласти подключат к скоростному интернету до конца 2021 года

Соответствующие работы проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». К текущему моменту Ленинградская область выполнила нормативы проекта более чем на 50%. Подключены 56% городских и 54% сельских школ.

В Ленинградской области развернуты еще 195 коек для пациентов с COVID-19

В Ленинградской области с 12 декабря 2020 года дополнительно развернуты 195 коек. В Бокситогорской больнице – 90, в Сиверской – 70, в НМИЦ им. В. А. Алмазова – 20, в Сосновом Бору – 15. Всего в Ленинградской области развернута 2881 койка. Из них свободны 806. Резерв коечного фонда в регионе стабильно сохраняется на уровне 25-35%.

Жительница Лужского района выиграла грант на развитие бизнеса в образовательной программе

Всего в программе «Мама-предприниматель» приняли участие 35 женщин. Татьяна Чеглакова выиграла грант в 100 тысяч рублей на развитие бизнеса – столярной мастерской в Лужском районе.

В Ленобласти прошли поэтические представления и конкурсы

Все мероприятия в Ленинградской области 12 декабря были организованы в честь Дня Конституции Российской Федерации.