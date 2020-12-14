Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 14 декабря 2020 года.

В Лесколово разыскивают педофила-эксгибициониста

Полиция продолжает розыски педофила-эксгибициониста из Лесколово, демонстрирующего свой половой орган малолетним.

Адвокат доцента Соколова попросил уменьшить срок своему подзащитному

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в жестокой расправе над аспиранткой Анастасией Ещенко, озвучил несколько причин для смягчения наказания для своего подзащитного. В частности, он указал на пожилой возраст и положительную характеристику доцента.

В Петербурге спасли упавшего в Фонтанку мужчину

Вечером 14 декабря житель Санкт-Петербурга свалился в Фонтанку у Аничкова моста. Как выяснилось позже, он был пьян.

На Ладожском озере нашли «блинчатый» лед

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника запечатлели необычный лед, покрывший поверхность Ладожского озера — он не был цельным, а словно дробился на маленькие кусочки.

На Балтийском заводе Петербурга вспыхнул пожар повышенной опасности

На территории Балтийского завода загорелась крыша одного из цехов. Огонь охватил 50 «квадратов».

Ленинградские хирурги удалили опухоль весом 8 кг

Медики Кузьмоловского отделения ЛОКОД удалили мужчине огромную опухоль весом 7,9 кг и размером 50 на 30 сантиметров. Вместе с ней они вынужденно удалили правую почку — орган слишком плотно сросся с опухолью.