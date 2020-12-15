Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день — 15 декабря 2020 года.

Два друга тушили пожар в многоэтажке под Петербургом до прибытия спасателей

В городе Всеволожск Зариф и Фарух, не дожидаясь прибытия пожарных, бросились к горящей многоэтажке. Они самостоятельно вывели всех жильцов, а после попытались потушить пламя водой.

В Колпино спасли двух примерзших ко льду Ижоры чомг

В Ленинградской области специалисты «Кошкиспаса» освободили двух водоплавающих птиц, которые вмерзли в лед водохранилища на реке Ижора. Спасательная операция прошла успешно, сейчас чомги находятся в безопасности.

Ветеринары из Ленобласти поучаствовали в новогоднем выпуске шоу «Поле чудес»

Эфир программы «Поле Чудес» с командой ветеринаров из Ленобласти можно будет посмотреть на телеэкранах уже 30 декабря.

Три мангуста, тамарин и какаду попали в Ленобласть из Сибири

В Ленинградскую область привезли из Новосибирского зоопарка привезли сразу четыре экзотических животных — трех мангустов, какаду и тамарина. Они прошли ветеринарный контроль в Пулково.

В Петербурге умер заслуженный полярник Владимир Баранов

Заслуженный полярник, гидролог и ледовый разведчик ушел из жизни в возрасте 76 лет. В числе его достижений — руководство экспедициями на архипелаге Северная Земля и строительство бани на антарктической станции Новолазоревская, которую внесли в книгу рекордов Гиннеса.