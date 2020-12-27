Рыбаки перевернулись на Ладоге и 229 новых зараженных COVID-19: главное в Ленобласти за 27 декабря

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 27 декабря 2020 года.

На Кудровском проезде ограничат движение 28 декабря

Движение будет ограничено в период с 00:00 до 06:00. Причины перекрытия – проведение работ на железнодорожном переезде. Автомобилистам следует заранее планировать свой маршрут, потому что для автотранспорта будет открыта только одна полоса дороги.

Лодка с рыбаками перевернулась на Ладоге – один добрался до берега, второй погиб

Двое мужчин отправились на рыбалку в моторной лодке. В трехстах метрах от берега их накрыла волна. Лодка перевернулась, рыбаки оказались в воде и поплыли к берегу. До земли добрался только один.

Гатчинцам запретили выходить на лед в Приоратском парке

В Приоратском парке в Гатчине установлены таблички, предупреждающие об опасности нахождения на льду озер Филькина и Черного. Одна из причин установки табличек – активность подростков. Жители Гатчины замечали детей, бегающих по неокрепшему льду Черного озера.

Олег Малащенко считает, что 2020 год – это год больших побед

Чиновник не считает 2020 год неудачным. «Агропромышленный комплекс не просто ни на день не прекращал свою работу, а показал рост по основным отраслям производства и открыл новые направления развития», – сообщил Олег Малащенко.

Скамейку-лося в Выборге укутали в полосатый шестиметровый шарф

Скамейку в форме лося на Смоляном мысу в Выборге укутали в шестиметровый полосатый шарф, который связали выборжанки. «В такую серость хочется чего-то яркого и позитивного. <…> Это выглядит забавно. Становится как-то тепло», – рассказывают местные жительницы Елена и Татьяна.

В регионе 229 новых зараженных COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 229 человек. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов с новыми зараженными.