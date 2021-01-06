Изначально вирус был выявлен лишь в Великобритании.

«Британский» штамм коронавирусной инфекции обнаружили в 41 стране и территории. Такими данными поделились во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, новая мутация коронавируса отличается большей агрессивностью.