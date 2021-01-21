Депутата Кузьмоловского поселения отправили под стражу по делу о взятке

Приморский районный суд Петербурга арестовал его вслед за главой Кузьмоловского поселения, которого также обвиняют в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти, депутат Кузьмоловского городского поселения Николай Дабужинскас арестован по уголовному делу о получении крупной взятки. В СИЗО он пробудет до 12 марта, сообщается в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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Ранее ivbg.ru рассказывал, что глава муниципалитета получил взятку от местного предпринимателя в виде имущества и ремонтных работ в его доме общей стоимостью в 2 млн рублей. Также под подозрением находится Николай Дабужинскас, за деньги он организовал покровительство того же предпринимателя.

Расследование уголовных дел продолжается.