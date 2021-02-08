Для школьников Гатчинского района построят ФОК

Автор: Кира Нагорная
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Строительство физкультурного центра пройдет в рамках программы «Детский спорт»

Также в рамках реализации программы «Детский спорт» в этом году в школах Приозерского, Лужского, Выборгского, Тосненского, Волосовского, Волховского и Гатчинского районов отремонтируют спортивные залы.

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19.01.2021 428

Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое ВеревоТихвинеВыборгеКиришахСланцахКингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровкабиатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

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