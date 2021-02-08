Для школьников Гатчинского района построят ФОК

Строительство физкультурного центра пройдет в рамках программы «Детский спорт»

Также в рамках реализации программы «Детский спорт» в этом году в школах Приозерского, Лужского, Выборгского, Тосненского, Волосовского, Волховского и Гатчинского районов отремонтируют спортивные залы.

Вам будет интересно Хоккей, гимнастика, кудо: в Ленобласти любой найдет себе спорт по душе На территории 47 региона работает свыше тысячи бесплатных спортивных секций для детей и взрослых. Скалолазание, плавание, футбол, волейбол, баскетбол, дзюдо, каратэ,... 19.01.2021 428

Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Выборге, Киришах, Сланцах, Кингисеппе. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.