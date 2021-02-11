Незаконные вырубки в Ленобласти снизились на треть за 2020 год

Таков результат совместной работы комитета по природным ресурсам, лесничеств, правоохранительных органов и арендаторов леса.

По итогам 2020 года выявлено 237 случаев несанкционированных заготовок древесины, средний объём одной незаконной рубки составил всего 6,7 м3, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Также регион возглавил список субъектов РФ по восстановлению лесного фонда.

Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленобласти. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.